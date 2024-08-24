Кардиолог раскрыла, чем полезен стресс

Врач Бокерия: стресс способен помочь достичь нового уровня развития

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на негативные ощущения, которые вызывает стресс, он может быть полезен для организма, сообщила врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

В частности, специалист отмечает, что стресс способен стимулировать развитие человека, но только при соблюдении определённых условий.

Эта способность к адаптации к стрессу заложена эволюционно и способствует выживанию. Однако положительный эффект достигается только в случае кратковременного, а не хронического стресса. По словам врача, умеренный стресс может даже увеличить продолжительность жизни.

"Умеренный стресс — это когда вы вышли на улицу, увидели медведя, испугались его, убежали и забыли об этом до следующей встречи с медведем. Хронический стресс — это когда вы, испугавшись медведя и убегая, больше никогда не выходите на улицу, опасаясь снова встретить медведя", — объяснила врач в своём Telegram-канале.

Ольга Бокерия также акцентирует внимание на важности контроля над стрессом. Для этого необходимо сначала признать его наличие, а затем выявить конкретные причины его возникновения.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).