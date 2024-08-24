Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажир устроил дебош в самолёте во время полёта в Астану
Диетолог считает, что во время похудения можно есть хлеб
Исследование Принстонского университета: вода на планетах прячется в железных ядрах
Starbucks нарушает экологические обещания
Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен

Кардиолог раскрыла, чем полезен стресс

Врач Бокерия: стресс способен помочь достичь нового уровня развития
1:11
Здоровье

Несмотря на негативные ощущения, которые вызывает стресс, он может быть полезен для организма, сообщила врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Врач Бокерия: стресс способен помочь достичь нового уровня развития
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

В частности, специалист отмечает, что стресс способен стимулировать развитие человека, но только при соблюдении определённых условий.

Эта способность к адаптации к стрессу заложена эволюционно и способствует выживанию. Однако положительный эффект достигается только в случае кратковременного, а не хронического стресса. По словам врача, умеренный стресс может даже увеличить продолжительность жизни.

"Умеренный стресс — это когда вы вышли на улицу, увидели медведя, испугались его, убежали и забыли об этом до следующей встречи с медведем. Хронический стресс — это когда вы, испугавшись медведя и убегая, больше никогда не выходите на улицу, опасаясь снова встретить медведя", — объяснила врач в своём Telegram-канале.

Ольга Бокерия также акцентирует внимание на важности контроля над стрессом. Для этого необходимо сначала признать его наличие, а затем выявить конкретные причины его возникновения.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Пассажир устроил дебош в самолёте во время полёта в Астану
Диетолог считает, что во время похудения можно есть хлеб
Врач Бокерия: стресс способен помочь достичь нового уровня развития
Исследование Принстонского университета: вода на планетах прячется в железных ядрах
Starbucks нарушает экологические обещания
Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.