Кардиолог раскрыла, чем полезен стресс

Несмотря на негативные ощущения, которые вызывает стресс, он может быть полезен для организма, сообщила врач-кардиолог Ольга Бокерия.
В частности, специалист отмечает, что стресс способен стимулировать развитие человека, но только при соблюдении определённых условий.
Эта способность к адаптации к стрессу заложена эволюционно и способствует выживанию. Однако положительный эффект достигается только в случае кратковременного, а не хронического стресса. По словам врача, умеренный стресс может даже увеличить продолжительность жизни.
"Умеренный стресс — это когда вы вышли на улицу, увидели медведя, испугались его, убежали и забыли об этом до следующей встречи с медведем. Хронический стресс — это когда вы, испугавшись медведя и убегая, больше никогда не выходите на улицу, опасаясь снова встретить медведя", — объяснила врач в своём Telegram-канале.
Ольга Бокерия также акцентирует внимание на важности контроля над стрессом. Для этого необходимо сначала признать его наличие, а затем выявить конкретные причины его возникновения.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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