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Врач раскрыла, возможно ли мясо заменить грибами

Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
0:36
Здоровье

Врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина сообщила, что грибы не могут полностью заменить мясо в питании.

Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Как подчеркнула специалист, хотя мясо часто ассоциируется с белком среди макронутриентов, грибы также являются источником белка и могут частично компенсировать его недостаток в рационе, особенно для вегетарианцев и веганов, как она рассказала в интервью для РИАМО.

По её словам, наиболее эффективно сочетать грибы с другими продуктами, богатыми белком.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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