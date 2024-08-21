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Губернатор Подмосковья: в новом детском медцентре в Красногорске будут работать 1,6 тысячи врачей

1:57
Здоровье

В Красногорске открылся детский медицинский центр им. Л. М. Рошаля.

Губернатор Подмосковья: в новом детском медцентре в Красногорске будут работать 1,6 тысячи врачей
Фото: kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ, PDM

На церемонию прибыли президент РФ Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и хирург Леонид Рошаль, — сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Проект создания центра был поддержан Владимиром Путиным в 2019 году. Его построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили больницу по последнему слову техники. Дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время визита в детский центр Путин пообщался с медицинским персоналом. Его проинформировали, что ежегодно в Московской области рождается около 700 детей с врожденными пороками сердца. Теперь в новом центре такие операции можно проводить с момента рождения.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля станет ключевым медицинским учреждением для детей в Московской области. В его составе — 16 отделений стационара, 23 операционные, четыре реанимационных отделения, включая специальное отделение для новорождённых.

Центр оснащен вертолётной площадкой для санитарной авиации и рассчитан на работу более 1,6 тысячи специалистов. Ежегодно здесь смогут получать стационарное лечение около 15 тысяч детей, а ещё 150 тысяч смогут проходить обследование и консультации.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.

Красного́рск — город в Московской области России. Административный центр городского округа Красногорск. До апреля 2017 года был центром Красногорского района. Население в городе — 193 127 чел. (2024). В процессе реализации находится создание на территории Красногорска административного центра Московской области: на окраине города построены здания Московского областного суда, Правительства области и Московской областной думы в бизнес-центре «Два капитана». Там же расположена первая в Подмосковье станция Московского метрополитена — «Мякинино». Город расположен на реке Москве и её притоке реке Баньке, в 22 км от центра Москвы (в 2 км от МКАД), непосредственно примыкая к Москве с северо-запада.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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