Губернатор Подмосковья: в новом детском медцентре в Красногорске будут работать 1,6 тысячи врачей

В Красногорске открылся детский медицинский центр им. Л. М. Рошаля.
На церемонию прибыли президент РФ Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и хирург Леонид Рошаль, — сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Проект создания центра был поддержан Владимиром Путиным в 2019 году. Его построили в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"Мы собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили больницу по последнему слову техники. Дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Во время визита в детский центр Путин пообщался с медицинским персоналом. Его проинформировали, что ежегодно в Московской области рождается около 700 детей с врожденными пороками сердца. Теперь в новом центре такие операции можно проводить с момента рождения.
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля станет ключевым медицинским учреждением для детей в Московской области. В его составе — 16 отделений стационара, 23 операционные, четыре реанимационных отделения, включая специальное отделение для новорождённых.
Центр оснащен вертолётной площадкой для санитарной авиации и рассчитан на работу более 1,6 тысячи специалистов. Ежегодно здесь смогут получать стационарное лечение около 15 тысяч детей, а ещё 150 тысяч смогут проходить обследование и консультации.
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.
Красного́рск — город в Московской области России. Административный центр городского округа Красногорск. До апреля 2017 года был центром Красногорского района. Население в городе — 193 127 чел. (2024). В процессе реализации находится создание на территории Красногорска административного центра Московской области: на окраине города построены здания Московского областного суда, Правительства области и Московской областной думы в бизнес-центре «Два капитана». Там же расположена первая в Подмосковье станция Московского метрополитена — «Мякинино». Город расположен на реке Москве и её притоке реке Баньке, в 22 км от центра Москвы (в 2 км от МКАД), непосредственно примыкая к Москве с северо-запада.
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