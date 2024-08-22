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Учёных из США назвали два возраста, в которые старение организма происходит резкими "скачками"

Nature Aging: человек резко стареет "скачками" в возрасте 44 и 60 лет
1:37
Здоровье

Исследование учёных из Стэнфордского университета показало, что старение происходит не постепенно, а резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. Об этом пишет журнал Nature Aging.

Nature Aging: человек резко стареет "скачками" в возрасте 44 и 60 лет
Фото: Freepik by freepik, PDM

В эксперименте участвовали 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. У них регулярно брали образцы крови, анализируя около 135 тысяч различных молекул и микроорганизмов.

Исследователи обнаружили, что наибольшие изменения происходят именно в возрасте 44 и 60 лет. Эти изменения затрагивают как мужчин, так и женщин. Первая волна изменений связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая волна затрагивает иммунную систему и углеводный обмен.

Результаты исследования подтверждают, что риск многих возрастных заболеваний резко возрастает после 60 лет. Изменения могут быть связаны с образом жизни и поведенческими факторами. Например, изменения метаболических процессов при алкогольной интоксикации могут быть результатом увеличения потребления алкоголя в возрасте около 40 лет, который часто является стрессовым периодом в жизни.

Учёные подчёркивают важность корректировки образа жизни, пока организм ещё здоров и готов к изменениям. Таким образом, соблюдая здоровый образ жизни, человек может замедлить процесс старения и предотвратить раннее развитие возрастных заболеваний.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса. Физиология процесса старения аналогична физиологии старения других млекопитающих, однако некоторые аспекты этого процесса, например, потеря умственных способностей, имеют большее значение для человека. Для общества в целом существенное значение имеют социальные и экономические факторы. == Литература == Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни / Отв. ред. Д. Ф. Чеботарев; АН СССР. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. — 240 с. — (От молекулы до организма). — ISBN 5-02-025734-6. Хейфлик Л. Как и почему мы стареем? : Советы специалиста / Леонард Хейфлик. — М.: Вече; АСТ, 1999. — 432 с. — (Ваше здоровье). — ISBN 5-7838-0435-5. Остад, Стивен Н. Почему мы стареем: О парадоксальности жизненного пути / Стивен Н. Остад; Пер. с англ. Максима Скулачева, Зои Токмаковой. — М.: АСТ-Пресс, 2011. — 304 с. — (Наука и мир). — ISBN 978-5-462-01116-0. Медведев Ж. А. Питание и долголетие. — М.: Время, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-9691-0513-3. Миклашевская А. Израильские учёные заявили, что нашли способ борьбы со старением. // Коммерсантъ — 2020. — 19 ноября. Hachmo Y., Hadanny A., Abu Hamed R., Daniel-Kotovsky M., Catalogna M., Fishlev G., Lang E., Polak N., Doenyas K., Friedman M., Zemel Y., Bechor Y., Efrati S. Hyperbaric oxygen therapy increases telomere length and decreases immunosenescence in isolated blood cells : a prospective trial. // Aging. 2020. doi:10.18632/aging.202188 Профилактика старения для всех: Методическое пособие / Под ред. В. Н. Анисимова. — М.: Учитель, 2015. — 120 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-7057-4557-9. Чаплинская Е.В. Старение: теории и генетические аспекты. — Минск: УО «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ), 2014. — 74 с. — ISBN 978-985-567-064-4.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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