Врач раскрыл, почему нужно потреблять больше клетчатки

Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови

Клетчатка играет ключевую роль в здоровом рационе. Она не подвергается расщеплению пищеварительными ферментами в ЖКТ и не попадет в кровь.

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Врач-диетолог Полина Васильева перечислила ряд продуктов, богатых клетчаткой, включая: отруби, цельнозерновые продукты, бобовые культуры, орехи, семена, сушёные фрукты, определённые ягоды, а также овощи и фрукты.

Клетчатка помогает снижать уровень холестерина в крови. Её дефицит может привести к атеросклерозу и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Она также способствует контролю веса, обеспечивая быстрое чувство сытости. Клетчатка замедляет абсорбцию глюкозы в тонкой кишке, что способствует более плавному выделению инсулина и помогает регулировать углеводный обмен.

Кроме того, клетчатка эффективна в предотвращении образования полипов, хронического геморроя и нарушений в работе желчевыводящих путей.

Наконец, продукты, содержащие клетчатку, богаты витаминами и микроэлементами. Чем разнообразнее диета, тем больше она приносит пользы, как отмечает портал "Здоровое питание".

Уточнения

Пищевы́е воло́кна (клетчатка) — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.