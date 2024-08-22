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Гастроэнтеролог назвала четыре причины чаще есть кукурузу

Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
1:54
Здоровье

Кукуруза — это ценный продукт, богатый витаминами и минералами, которые благотворно влияют на организм человека.

Гастроэнтеролог: кукуруза помогает сохранить зрение и здоровье ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Кукуруза содержит витамины А, С и Е, а также витамины группы В, которые поддерживают работу нервной системы, улучшают зрение, укрепляют иммунитет и положительно влияют на состояние кожи и волос. В кукурузе много витаминов В6 и В9, важных для энергетического обмена и здоровья печени.

Также кукуруза содержит полезные микроэлементы и минералы, такие как железо и фосфор, калий, кремний, молибден и селен. Благодаря высокому содержанию клетчатки кукуруза улучшает работу кишечника и помогает нормализовать обмен веществ.

Кукурузное масло богато антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина в крови и предотвращают образование камней в желчном пузыре и развитие острого холецистита или панкреатита.

Кукуруза полезна для репродуктивной системы, так как содержит антиоксидант кверцетин, который предотвращает заболевания репродуктивной системы. Фолиевая кислота в составе кукурузы положительно влияет на развитие плода.

Кукуруза нормализует мочеиспускательную функцию благодаря высокому содержанию калия, укрепляет сосуды и мышечные волокна, так как содержит большое количество растительного белка.

Однако людям с сахарным диабетом следует употреблять кукурузу в небольших количествах из-за высокого содержания сахара и крахмала. Пациентам с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, а также страдающим другими нарушениями работы ЖКТ, следует быть осторожными при употреблении кукурузы, так как она может вызвать повышенное газообразование.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Помимо культурной кукурузы, род Кукуруза включает четыре вида — Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis — и три дикорастущих подвида Zea mays: ssp. parviglumis, ssp. mexicana и ssp. huehuetenangensis. Считается, что многие из названных таксонов играли роль в селекции культурной кукурузы в древней Мексике. Существует предположение, что кукуруза — самое древнее хлебное растение в мире. Кукуруза подразделяется на 9 ботанических групп, различающихся по строению и морфологии зерна: кремнистая (Zea mays var. indurata), зубовидная (Zea mays var. indentata), полузубовидная (Zea mays var. semidentata), лопающаяся (Zea mays var. everta), сахарная (Zea mays var. saccharata), крахмалистая, или мучнистая (Zea mays var. amylacea), крахмалисто-сахарная (Zea mays var. amyleosaccharata), восковидная (Zea mays var. ceratina) и плёнчатая (Zea mays var. tunicata). == Литература == Бекетов А. Н. Кукуруза, маис // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Клюсс Г. А. Маис // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Бернардино де Саагун, Куприенко С.А. Общая история о делах Новой Испании. Книги X-XI: Познания астеков в медицине и ботанике / Ред. и пер. С. А. Куприенко.. — К.: Видавець Купрієнко С.А., 2013. — 218 с. — (Месоамерика. Источники. История. Человек). — ISBN 978-617-7085-07-1. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. Раделова С. Ю. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 29—33. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4. Румянцева Е. Е., Жоголев Д. А. Китайская кухня. — М.: Мир книги, 2000. Похлёбкин В. В. Национальные кухни наших народов. — М.: Центрполиграф, 1999. — 639 с. — ISBN 5-227-00462-5. Букасов С. М. Возделываемые растения Мексики, Гватемалы и Колумбии. — Л.: Ин-т растениеводства ВАСХНИЛ, 1930. — С. 109—150. — 470 с.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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