Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предостерегли от необдуманных кредитов
Опыт женщины, которая стала крёстной матерью
Врач Павлюк: непереносимость лактозы провоцирует газообразование
Наставник по фитнесу Воробьёв заявил, что во время тренировок нужно пить воду
Эксперт автосервиса объяснил, почему нужно проверять крышку расширительного бачка
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск
ВСУ атаковали Курскую область: последствия
Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей

"Не кутайте ребёнка": врач раскрыл, как лучше всего укрепить детский иммунитет

Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание
2:12
Здоровье

Часто дети начинают часто болеть при поступлении в детский сад или школу. Это обусловлено тем, что их иммунная система ещё не адаптировалась к множеству новых патогенов.

Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Периодические заболевания — это естественный процесс, помогающий организму научиться бороться с инфекциями. Однако слишком частые болезни могут стать проблемой, так как организм не успевает восстановиться и выработать иммунитет. Как укрепить здоровье ребенка? На этот вопрос ответил детский врач Павел Бережанский, сообщает сайт aif.ru.

Специалист рекомендует осторожный подход к закаливанию. Не следует сразу применять экстремальные методы, такие как обливание ледяной водой или растирание снегом. Для начала стоит отказаться от чрезмерного укутывания ребёнка дома.

Существуют простые и эффективные методы закаливания: воздушные ванны и обтирания прохладной водой. Ключевой момент — постепенность. Каждую новую процедуру следует начинать с нескольких минут, постепенно увеличивая продолжительность.

К примеру, можно начать с воздушных ванн. Достаточно оставлять окно в детской комнате слегка открытым даже в прохладную погоду. При этом важно, чтобы ребенок спал под тёплым одеялом, а двери были закрыты во избежание сквозняков.

Обтирайте лицо, руки и ноги ребёнка прохладной водой. Начните с воды температурой 30-32 градуса, постепенно снижая её.

Позвольте ребёнку купаться в воде привычной температуры, а в конце вечернего купания сделайте воду прохладнее и ополосните ему руки и ноги. Это эффективный способ укрепить иммунитет, нервную систему и сосуды.

Врач подчеркнул, что закаливание следует проводить только при хорошем самочувствии ребёнка, вводя новые процедуры постепенно. Важно, чтобы процесс нравился малышу, поэтому можно превратить его в игру. Рекомендуется снижать температуру каждые 3-4 дня на несколько градусов, но при перерыве более 10 дней следует начать процедуру заново.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Зака́ливание органи́зма — метод физиотерапии. Основан на воздействии на организм человека различными природными факторами (воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами относительно температуры тела и пониженным атмосферным давлением), с целью повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к неблагоприятному воздействию этих факторов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
ЛДПР предлагает запретить мигрантам привозить семьи на длительный срок в Россию
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск
Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание
ВСУ атаковали Курскую область: последствия
Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей
Мистика против криминала: какие триллеры предпочитают россияне
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал итоги саммита президентов России и Азербайджана
Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров
Эксперт: распад Украины может спровоцировать ядерный конфликт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.