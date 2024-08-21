"Не кутайте ребёнка": врач раскрыл, как лучше всего укрепить детский иммунитет

Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто дети начинают часто болеть при поступлении в детский сад или школу. Это обусловлено тем, что их иммунная система ещё не адаптировалась к множеству новых патогенов.

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Периодические заболевания — это естественный процесс, помогающий организму научиться бороться с инфекциями. Однако слишком частые болезни могут стать проблемой, так как организм не успевает восстановиться и выработать иммунитет. Как укрепить здоровье ребенка? На этот вопрос ответил детский врач Павел Бережанский, сообщает сайт aif.ru.

Специалист рекомендует осторожный подход к закаливанию. Не следует сразу применять экстремальные методы, такие как обливание ледяной водой или растирание снегом. Для начала стоит отказаться от чрезмерного укутывания ребёнка дома.

Существуют простые и эффективные методы закаливания: воздушные ванны и обтирания прохладной водой. Ключевой момент — постепенность. Каждую новую процедуру следует начинать с нескольких минут, постепенно увеличивая продолжительность.

К примеру, можно начать с воздушных ванн. Достаточно оставлять окно в детской комнате слегка открытым даже в прохладную погоду. При этом важно, чтобы ребенок спал под тёплым одеялом, а двери были закрыты во избежание сквозняков.

Обтирайте лицо, руки и ноги ребёнка прохладной водой. Начните с воды температурой 30-32 градуса, постепенно снижая её.

Позвольте ребёнку купаться в воде привычной температуры, а в конце вечернего купания сделайте воду прохладнее и ополосните ему руки и ноги. Это эффективный способ укрепить иммунитет, нервную систему и сосуды.

Врач подчеркнул, что закаливание следует проводить только при хорошем самочувствии ребёнка, вводя новые процедуры постепенно. Важно, чтобы процесс нравился малышу, поэтому можно превратить его в игру. Рекомендуется снижать температуру каждые 3-4 дня на несколько градусов, но при перерыве более 10 дней следует начать процедуру заново.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Зака́ливание органи́зма — метод физиотерапии. Основан на воздействии на организм человека различными природными факторами (воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами относительно температуры тела и пониженным атмосферным давлением), с целью повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к неблагоприятному воздействию этих факторов.