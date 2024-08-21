Россиянам рассказали, как обезопасить себя от комаров-переносчиков опасных заболеваний

"ФедералПресс": комары-переносчики заболеваний могут жить в застойной воде

На территории Российской Федерации обитает более ста разновидностей комаров, однако лишь пять родов имеют эпидемиологическую значимость и способны переносить болезни, сообщает РИА "ФедералПресс".

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Среди наиболее распространённых заболеваний выделяется малярия. Она характеризуется серьёзными проявлениями и может быть смертельной. Не уступают по опасности арбовирусные инфекции, включая денге, зику и лихорадку Западного Нила. К этой категории относится и дирофиляриоз — паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями, при котором образуются опухолеподобные новообразования под кожей или на слизистых. Укусы комаров также могут стать причиной передачи туляремии и сибирской язвы.

Для защиты от комаров рекомендуется применять репелленты, содержащие ДЭТА или пикаридин, обеспечивающие наилучшую защиту. Подходящая одежда также может предотвратить укусы.

"Одевайтесь так, чтобы закрывать как можно больше кожи. Светлые, свободные и длинные рукава помогут снизить риск укусов", — отмечает издание.

Необходимо оснастить окна и двери противомоскитными сетками. Важно избегать скопления стоячей воды, являющейся идеальной средой для размножения комаров. Это касается луж, цветочных горшков и близлежащих водоёмов.

Уточнения

Туляремия (от названия округа Туларе (англ. Tulare County) в Калифорнии + др.-греч. αἷμα — кровь) — зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов.

Маляри́я (итал. mala aria — «плохой воздух», ранее известная как «болотная лихорадка») — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.