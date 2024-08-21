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Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения травами

Самолечение травами может вызвать проблемы со здоровьем — врач-терапевт
1:59
Здоровье

Самолечение с использованием трав может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова, как сообщает сайт Москва 24.

Самолечение травами может вызвать проблемы со здоровьем — врач-терапевт
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

21 августа отмечается День сбора диких трав. Эксперт отмечает, что фитотерапия — это не просто модный тренд, а мощный метод воздействия на организм. Поэтому перед применением любых настоев или отваров необходимо проконсультироваться с врачом.

"Нельзя принимать травы наобум. Ведь растение может лечить одно, вызывая при этом другие проблемы. Например, те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни", - отметила врач.

Кроме того, некоторые растения могут влиять на женское репродуктивное здоровье, вызывая нарушения менструального цикла и даже кровотечения, как предупредила специалист.

"Кроме того, биологические вещества трав могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами. Поэтому на консультации врачу обязательно надо сообщить о препаратах, принимаемых на постоянной основе, и уточнить, сочетаются ли они с назначенным лекарственным растением", – подчеркнула Надежда Чернышова.

С другой стороны, некоторые медикаменты могут нейтрализовать эффект фитотерапии.

Врач пояснила, что, например, активированный уголь и препараты, стимулирующие перистальтику кишечника, могут связывать активные вещества и выводить их из организма. В результате прием травяных отваров не даст ожидаемого эффекта, как отметила эксперт.

Также важно помнить, что даже после консультации с врачом приём трав должен быть кратковременным и начинаться с минимальных доз, чтобы наблюдать реакцию организма, заключила Надежда Чернышова.

Уточнения

Фитотерапи́я (от др.-греч. φυτόν «растение» + θεραπεία «лечение»), траволечение — метод лечения и профилактики заболеваний человека и животных, основанный на использовании лекарственных растений.

Периста́льтика (др.-греч. περιστ — обхватывающий, сжимающий) — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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