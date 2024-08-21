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Индия начала работу над созданием вакцины от оспы обезьян

The Economic Times: Индия планирует разработать вакцину от оспы обезьян до 2025 года
Здоровье

Индийская компания Serum Institute of India (SII), крупнейший производитель вакцин в стране, намерена выпустить вакцину от mpox (новое название оспы обезьян) до конца текущего года. Об этом сообщает издание The Economic Times.

The Economic Times: Индия планирует разработать вакцину от оспы обезьян до 2025 года
Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

"Ввиду глобальной ситуации в области здравоохранения, объявленной из-за вспышки mpox, мы работаем над разработкой вакцины от этого заболевания. Надеемся, что положительный результат будет достигнут к концу этого года", — приводит издание слова директора SII Адара Пунавалла.

По информации издания, Национальный институт вирусологии в Пуне, ведущий медицинский центр по изучению вируса оспы в Индии, заинтересовался этим заболеванием ещё в 2022 году, когда в стране было зарегистрировано 30 случаев заражения.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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