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Названы продукты, которые запускают механизмы старения

Врач Михалева: колбасы и жареное мясо запускают раннее старение
1:41
Здоровье

На процесс преждевременного старения влияют различные факторы. Помимо недостатка сна, стресса и хронического воспаления, связанного с инсулинорезистентностью, важную роль играет и диета. О том, какие продукты следует навсегда исключить из меню, чтобы не состариться раньше времени, рассказала эндокринолог-диетолог Оксана Михалева, как сообщает Газета.Ru.

Врач Михалева: колбасы и жареное мясо запускают раннее старение
Фото: Freepik by freepik, PDM

Процесс старения активизируют продукты, характерные для западного стиля питания, который включает в себя много жирного, жареного, солёного и сладкого. В первую очередь это касается переработанных продуктов, таких как жареное красное мясо, колбасы, сосиски, пельмени, карбонаты и окорока.

"Они богаты конечными продуктами гликации и запускают хронический процесс вялотекущего воспаления в организме, а также оксидативный стресс. Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Всё это запускает процессы старения в нашем организме", — пояснила врач.

Также следует избегать трансжиров, которые в большом количестве присутствуют в куриных ножках, картофеле и других блюдах, приготовленных во фритюре, а также в сильно обжаренных овощах, мясе и магазинной выпечке, часто сделанной на маргарине.

Насыщенные жиры также вредны для организма. Их высокое содержание наблюдается в пальмовом масле, поэтому необходимо внимательно изучать состав готовых продуктов при их покупке, как подчеркнула специалист.

Уточнения

Инсулинорезистентность — нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин. Данное состояние приводит к повышенной концентрации инсулина в плазме крови по сравнению с физиологическими значениями для имеющейся концентрации глюкозы.

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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