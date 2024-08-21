Россиянам назвали самый вредный вид соли

Врач Войт: мелкая поваренная соль способна спровоцировать рост веса и отёки

Врач-диетолог Кристина Войт в интервью NEWS.ru рассказала россиянам, какого рода соль является наименее полезной для здоровья и почему лучше избегать её покупки в магазинах. Интересно, что именно эту разновидность соли — "ультра" или мелкую поваренную соль — предпочитают большинство хозяек для использования в кухне.

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Специалист отметила, что широко распространённая "ультра" может нанести вред организму. Чаще всего она провоцирует набор веса, отёки и высокий уровень холестерина. По этой причине лучше вовсе отказаться от данного вида соли.

"Это не йодированная соль, не обогащённая калием или магнием. Никакой пользы от неё нет, только вред", — отметила врач.