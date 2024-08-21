"Профузный понос": врач раскрыла, кому стоит отказаться от молочных продуктов

Врач Павлюк: непереносимость лактозы провоцирует газообразование

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё чаще в различных заведениях люди отдают предпочтение кофе на основе безлактозного или растительного молока. Это может показаться модной тенденцией и отходом от традиционных молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чём же заключается риск лактозы и почему многие стараются её избегать?

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Диетолог Наталья Павлюк в интервью для "Радио 1" рассказала, что лактоза может быть плохо усваиваться теми, у кого снижается активность фермента, расщепляющего молочный сахар.

"Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул", — пояснила врач.

Тем не менее, по словам диетолога, это не повод полностью отказываться от молочных продуктов, поскольку они являются важным источником белка и кальция.

Врач отметила, что можно употреблять 50-100 мл молока в день, так как это хороший источник белка и кальция. Также можно рассмотреть безлактозное молоко или кисломолочные продукты. Для людей с лёгкой или средней степенью непереносимости достаточно просто сократить количество молочных продуктов. Однако для тех, у кого после молока развивается сильный понос, необходимо полностью исключить молочные продукты, как указала специалист.

Она также упомянула, что для определения индивидуальной переносимости лактозы можно наблюдать за своими реакциями или пройти водородно-дыхательный тест.

"У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость", — сообщила врач.

По словам Натальи Павлюк, непереносимость лактозы может появиться с возрастом, но полный отказ от молочных продуктов может привести к дефициту кальция, что в свою очередь вызовет проблемы с суставами, зубами и артериальным давлением.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.