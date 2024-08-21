Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллекторская компания оштрафована на 75 тысяч рублей за угрозы жительнице Первоуральска
Миколог Кассанелли: при отравлении ложными грибами вызывайте скорую и рвоту
Политолог: власти Армении отвернулись от России
Россиян предостерегли от необдуманных кредитов
Опыт женщины, которая стала крёстной матерью
Наставник по фитнесу Воробьёв заявил, что во время тренировок нужно пить воду
Эксперт автосервиса объяснил, почему нужно проверять крышку расширительного бачка
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск

"Профузный понос": врач раскрыла, кому стоит отказаться от молочных продуктов

Врач Павлюк: непереносимость лактозы провоцирует газообразование
2:38
Здоровье

Всё чаще в различных заведениях люди отдают предпочтение кофе на основе безлактозного или растительного молока. Это может показаться модной тенденцией и отходом от традиционных молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чём же заключается риск лактозы и почему многие стараются её избегать?

Врач Павлюк: непереносимость лактозы провоцирует газообразование
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Диетолог Наталья Павлюк в интервью для "Радио 1" рассказала, что лактоза может быть плохо усваиваться теми, у кого снижается активность фермента, расщепляющего молочный сахар.

"Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул", — пояснила врач.

Тем не менее, по словам диетолога, это не повод полностью отказываться от молочных продуктов, поскольку они являются важным источником белка и кальция.

Врач отметила, что можно употреблять 50-100 мл молока в день, так как это хороший источник белка и кальция. Также можно рассмотреть безлактозное молоко или кисломолочные продукты. Для людей с лёгкой или средней степенью непереносимости достаточно просто сократить количество молочных продуктов. Однако для тех, у кого после молока развивается сильный понос, необходимо полностью исключить молочные продукты, как указала специалист.

Она также упомянула, что для определения индивидуальной переносимости лактозы можно наблюдать за своими реакциями или пройти водородно-дыхательный тест.

"У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость", — сообщила врач.

По словам Натальи Павлюк, непереносимость лактозы может появиться с возрастом, но полный отказ от молочных продуктов может привести к дефициту кальция, что в свою очередь вызовет проблемы с суставами, зубами и артериальным давлением.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
Врач Васильева: клетчатка нормализует уровень холестерина в крови
ЛДПР предлагает запретить мигрантам привозить семьи на длительный срок в Россию
Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск
Врач Бережанский: укрепить иммунитет ребёнка помогает закаливание
ВСУ атаковали Курскую область: последствия
Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей
Мистика против криминала: какие триллеры предпочитают россияне
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде прокомментировал итоги саммита президентов России и Азербайджана
Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров
Эксперт: распад Украины может спровоцировать ядерный конфликт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.