В Тюмени за семь минут хирург удалил пациентке большую кисту

В медсанчасти "Нефтяник" прооперировали пациентку с Ямала за семь минут

По данным издания nashgorod.ru, заведующий отделением ЛОР-болезней медсанчасти "Нефтяник" Алексей Володеев успешно удалил у пациентки кисту размером с куриное яйцо. Опухоль оказывала давление на глазную стенку с одной стороны и на стенку черепа с другой.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, CC0

По словам Володеева, столкнуться с такой крупной кистой довольно редко.

"Пациентку длительно беспокоили головные боли, она жаловалась на раздвоение в глазах, долго обследовалась", — уточнил специалист.

Отмечается, что операция, требовавшая высокой квалификации, была проведена с использованием эндоскопического доступа через нос, что обеспечило минимальную травматичность. После операции женщина мгновенно почувствовала улучшение: прекратилась головная боль, исчезло раздвоение в глазах.

Уточнения

Киста́ (от греч. κύστις «пузырь») — патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое.

Эндоскопи́я — способ осмотра полостей человеческого тела при помощи эндоскопа. При эндоскопии эндоскопы вводятся в полости через естественные пути, например, в желудок — через рот и пищевод, в бронхи — через гортань, в мочевой пузырь — через мочеиспускательный канал, а также путём проколов или операционных доступов (лапароскопия и др.).