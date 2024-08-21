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Названа неожиданная причина тревожности и депрессии

Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
0:58
Здоровье

В последнее время всё больше людей испытывают тревожность, страдают депрессиями и другими психическими расстройствами. Кардиолог Ольга Бокерия раскрыла в своём телеграм-канале причину этой неблагоприятной тенденции.

Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

"Когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс пробуждения своего мозга", — объяснила она.

"В норме он должен пройти четыре стадии: от тета-волн к дельта-волнам, к альфа-волнам, к бета-волнам, — уточнила специалист. — Но вы не даёте ему это сделать — вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении нашего бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу".

"Поэтому постарайтесь хотя бы полчаса времени, пока вы просыпаетесь, не использовать телефон. То же самое — когда вы ложитесь спать", — заключила врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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