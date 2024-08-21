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Телевизор "съедает" серое вещество мозга, установили учёные

Предупреждение эндокринолога: телевизор повышает риск деменции
1:16
Здоровье

Ежедневный просмотр телевизора повышает риск деменции, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Предупреждение эндокринолога: телевизор повышает риск деменции
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В своём телеграм-канале она рассказала о недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of the American Medical Directors Association.

Анализ данных более 400 тысяч британцев показал, что у тех, кто смотрит телевизор более пяти часов в день, риск развития деменции на 44% выше по сравнению с теми, кто уделял ТВ не больше часа. Кроме того, любовь к ТВ связали с большей вероятностью заболеть инсультом и болезнью Паркинсона.

ТВ в дозе от трёх до пяти часов в день прибавляет вероятность впасть в маразм на 15%, до двух часов — никаких вредных последствий не влечёт.

Учёные из Тяньцзиньского медицинского университета установили, что ежедневный многочасовой просмотр телевизора приводит к сокращению объёма серого вещества и уменьшению числа центров памяти — оба этих фактора связаны с заболеваниями мозга.

Примечательно, что длительное использование компьютера риск деменции не повышает, вероятно, потому, что связано с "психически сложным поведением".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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