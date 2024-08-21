Препараты на травах эффективны, хотя и не являются лекарствами — фармаколог

День сбора диких трав: вся фармакология начиналась с фитотерапии

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

День сбора диких трав не зря выпадает на 21 августа. К этому моменту растения накапливают свои питательные вещества, набирают силу и сок, у некоторых вызревают семена, и они готовы к использованию.

Фото: ГАУ СО СОЦ "Пугачёвский" is licensed under public domain

А многие из них приобретают целебные свойства, оценить которые Pravda.Ru попросила врача — клинического фармаколога, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Когда-то фармакология начиналась с фитотерапии, объяснил он. "Большинство препаратов фармакологических, которые мы знаем, исходили из растительного сырья и делались таблетированной формой. Например, такие препараты для лечения урологических инфекций. Они даже в стандартах есть, они прописаны. Даже клюква, насколько мы знаем, так же прописана и имеет абсолютно доказательные свойства, даже входит в международные рекомендации", — привёл пример специалист.

Какие-то препараты на основе растительного сырья зарегистрированы как биологически активные добавки, но это не отменяет их лечебных свойств.

"Да, действительно часть продукции имеет доказательную базу, часть продукции имеет слабодоказательную базу, — признал Кондрахин. — Просто никто не занимался".

"Например, отхаркивающее средство термопсис имеет доказательную базу. Действительно мы применяем эти препараты. Мы также прекрасно знаем про успокоительные препараты — тоже обладают положительными свойствами и тоже рекомендуются. Поэтому есть часть препаратов, которые действительно заслужили доверие в медицине, и до сих пор мы используем их в медицинской практике", — отметил доктор.

"Термопсис, клюква, кукурузные рыльца часто используются. Есть капли Зеленина, в них используются корни ландыша — там гликозиды сердечные. Используется наперстянка; клюква, медвежьи ушки, хвощ полевой — он мочегонным эффектом обладает. Если вы, например, откроете препарат "Цистон" — вы увидите большое количество растительных компонентов. "Канефрон" — тоже препарат известный, используется хорошо в урологии. "Фитолизин" — там и мята используется, и петрушка", — перечислил собеседник издания.

"Их очень много на самом деле. Но не все они имеют заслуженное уважение среди медицинского сообщества", — заключил он.