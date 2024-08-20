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Врач-психотерапевт объяснил, почему лень бывает полезна человеку

Врач-психотерапевт рассказал о положительный свойствах лени
0:50
Здоровье

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что лень — это эволюционный механизм, который помогает человечеству прогрессировать.

Врач-психотерапевт рассказал о положительный свойствах лени
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Специалист отметил, что у лени есть и свои преимущества. Поставленный в жёсткие условия человек пребывает в эмоциональном напряжении. При этом у него вырабатывает адреналин и другие гормоны.

Психотерапевт предупредил, что лень может свидетельствовать о депрессии.

"Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Фомин объяснил, что в стрессе у человека появляется мотивация выполнять поставленные задачи хорошо.

Уточнения

Лень (также — Безде́лье, реже — Ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. Обществом традиционно расценивается как порок, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. В ряде психологических экспериментов было подтверждено, что человек, находясь в коллективе, где его вклад не идентифицируется, проявляет социальную леность. Не следует путать лень с естественной потребностью в отдыхе, с безволием, а также симптомами некоторых психических заболеваний, таких как депрессия, синдромом дефицита внимания, расстройством сна, шизофрении и так далее.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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