Психиатр назвал пять главных признаков клинической депрессии: "Эмоциональные качели и апатия"

Психиатр перечислил главные признаки клинической депрессии

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог, психиатр Алексей Вилков объяснил, по каким признакам можно распознать депрессию.

Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Специалист рассказал, что при клинической депрессии нарушает сон. Человек не может отоспаться, что влияет на его настроение и работоспособность. Страдает в этом случае и иммунная система.

Ранее врач Анна Ратникова рассказала, что микробиота кишечника напрямую связана с когнитивными функциями.

Насторожить должен неопрятный вид человека, который перестал ухаживать за собой. Иногда чистюли запускают своё жилище, переставая делать уборку.

"Сильные эмоциональные качели — перманентное состояние больного. Такой человек может улыбаться и даже смеяться, но стоит ему остаться наедине с самим собой, как он начинает биться в истерике и плакать", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Психиатр подчеркнул, что беспокойство должна вызвать непрекращающаяся апатия, когда человек может сутками лежать, уставившись в одну точку.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжёлые формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные события, как, например, потеря близкого человека.