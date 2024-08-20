Учёные подтвердили пользу растительных жиров для сосудов и сердца

Международный коллектив учёных, включающий специалистов из Китая, Финляндии и Швеции, провел исследование, посвящённое связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением жиров животного и растительного происхождения.
На протяжении 25 лет исследователи отслеживали диету и здоровье участников. Анализ данных от более чем 400 тысяч человек выявил, что употребление растительных жиров, в частности из злаков и овощей, уменьшает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным, опубликованным в журнале JAMA Internal Medicine, регулярное потребление растительных жиров снижает этот риск на 15%.
Что касается животных жиров, исследование показало, что они представляют опасность для лиц старше 60 лет. Так, жиры из яиц повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%.
Кроме того, отрицательное воздействие оказывают молочные жиры и жиры из красного мяса.
Ученые отметили, что замена продуктов животного происхождения на растительные жиры может привести к положительным результатам для здоровья.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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