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Учёные подтвердили пользу растительных жиров для сосудов и сердца

JAMA Internal Medicine: растительные жиры снижают риск смерти от болезней сердца
1:15
Здоровье

Международный коллектив учёных, включающий специалистов из Китая, Финляндии и Швеции, провел исследование, посвящённое связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением жиров животного и растительного происхождения.

JAMA Internal Medicine: растительные жиры снижают риск смерти от болезней сердца
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

На протяжении 25 лет исследователи отслеживали диету и здоровье участников. Анализ данных от более чем 400 тысяч человек выявил, что употребление растительных жиров, в частности из злаков и овощей, уменьшает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным, опубликованным в журнале JAMA Internal Medicine, регулярное потребление растительных жиров снижает этот риск на 15%.

Что касается животных жиров, исследование показало, что они представляют опасность для лиц старше 60 лет. Так, жиры из яиц повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%.

Кроме того, отрицательное воздействие оказывают молочные жиры и жиры из красного мяса.

Ученые отметили, что замена продуктов животного происхождения на растительные жиры может привести к положительным результатам для здоровья.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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