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Учёные сообщили о связи кишечных бактерий и переедания

Кишечные бактерии способны вызвать переедание и рост веса
1:25
Здоровье

В процессе проведения экспериментов на мышах и людях, склонных к перееданию, были выявлены аналогичные концентрации двух видов бактерий в их микробиомах. Испанские учёные заключили, что некоторые виды кишечных бактерий могут повысить вероятность переедания и, как следствие, ожирения. Эти данные были представлены в научном журнале Gut. В исследовании участвовали 88 человек со средним возрастом 48 лет и 103 мыши.

Кишечные бактерии способны вызвать переедание и рост веса
Фото: Pexels by Tim Samuel, CC0

По мнению специалистов, предрасположенность к пищевой зависимости обусловлена как генетическими, так и средовыми факторами.

Как указал доктор Рафаэль Мальдонадо, соавтор исследования, у людей с генетической склонностью может возникнуть неконтролируемое потребление пищи, особенно если они едят нездоровую еду, что может привести к ожирению.

Кроме того, учёные выяснили, что повышение уровня благотворных бактерий, известных как Blautia, может предотвратить формирование пищевой зависимости у мышей. В будущем планируется оценить эффективность таких манипуляций на людях.

"Полученные данные очень важны, потому что они показывают, что этот тип бактерий фактически защищает от развития компульсивной пищевой зависимости", — отметила старший автор исследования Елена Мартин-Гарсия.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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