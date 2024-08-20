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Онколог раскрыл, какое новообразование способно перерасти в рак груди

Врач Воротников: рак "in situ" может перерасти в онкологию
1:31
Здоровье

Доброкачественные новообразования в молочной железе, как правило, не угрожают жизни, однако некоторые из них могут перерасти в рак. Об этом "Клопс" сообщил врач-онколог, маммолог, хирург, кандидат медицинских наук Владимир Воротников.

Врач Воротников: рак "in situ" может перерасти в онкологию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рак "in situ" — это доброкачественное образование в молочной железе, которое имеет высокий риск перерождения в онкологию.

По словам специалиста, это коварное заболевание часто встречается у женщин. Оно развивается без симптомов, и диагностировать его можно только с помощью маммографии, как отметил врач.

Если на рентгеновских снимках видны многочисленные разбросанные белые точки на молочной железе, это типичный признак рака "in situ". В таком случае необходимость хирургического вмешательства становится обязательной, как подчеркнул онколог.

"Иногда провести гистологическое исследование невозможно из-за очень мелких образований. Но всё равно поражённый участок хирурги будут удалять, чтобы снизить вероятность развития онкологии", — уточнил Владимир Воротников.

Несмотря на то, что рак "in situ" считается доброкачественным изменением, он ведёт себя как злокачественное и будет расти. Однако, в отличие от инвазивного рака, этот тип не даёт метастазы и не приводит к летальному исходу.

"Тем не менее шанс превратиться в злокачественную опухоль очень высок", — резюмировал врач-онколог.

Уточнения

Маммогра́фия (от лат. mamma «молочная железа» + греч. γραμμα «запись») — раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием молочной железы, преимущественно женской.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Верещагина Елена
Занимается ведением беременности, диагностикой и лечением гинекологических заболеваний
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