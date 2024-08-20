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Людям с гастритом назвали основные правила питания

Врач Шархун: при гастрите лучше не пить алкоголь и кофе
1:37
Здоровье

Профессор и специалист по заболеваниям печени Ольга Шархун поделилась с людьми, страдающими гастритом, ключевыми рекомендациями по питанию, которые помогут предотвратить обострение болезни, сообщает Газета.Ru.

Врач Шархун: при гастрите лучше не пить алкоголь и кофе
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong, CC BY-SA 2.0

Врач отметила, что при гастрите следует избегать продуктов, которые стимулируют производство желудочной кислоты, например, жирных бульонов, и предпочесть им лёгкие овощные или молочные супы.

Кроме того, Шархун посоветовала отказаться от острой, пряной и жареной пищи, а также от копчёностей, жирного фастфуда и маринадов. В список нежелательных продуктов также включены изделия из сдобного теста, блины, рис, ржаной хлеб и другие продукты, которые долго перевариваются.

Она указала, что для пациентов с гастритом важно придерживаться частого питания — от четырёх до пяти раз в день.

"Из напитков лучше выбирать сладкие фруктовые соки, минеральные воды без газа, а также какао или кисель, — они гасят симптомы. А вот алкоголь и кофе с чаем лучше не пить", — отметила врач.

Шархун также напомнила, что признаками гастрита могут быть изжога, дискомфорт после приёма пищи, отрыжка, метеоризм и чувство тяжести в эпигастрии. При регулярном появлении этих симптомов она рекомендует обратиться к специалисту, поскольку без должного лечения гастрит может развиться в язвенную болезнь или привести к желудочному кровотечению.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Эпигастральная область (эпигастрий, надчревье) — область непосредственно под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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