Врач рассказала о вреде "полезных" продуктов

Врач Хайкина назвала "полезные" продукты, которые на самом деле являются вредными

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина рассказала о "полезных" продуктах, которые на самом деле оказываются вредными.

Фото: flickr.com by FitTasteTic, CC BY-SA 2.0

"Хотя соки и смузи из фруктов кажутся полезными и их нередко советуют употреблять тем, кто стремится похудеть, эти продукты часто содержат большое количество сахара (не только природного, но и добавленного) и лишены клетчатки", — отметила врач в беседе с Life.ru.

По её мнению, сушеные фрукты кажутся отличным перекусом, но в них слишком много сахара.

Кроме того, по словам специалиста, рисовые хлебцы также нельзя назвать полезными.

Врач рекомендует заменить их на цельнозерновые хлебцы или хлеб с отрубями, которые принесут организму пользу и клетчатку. Она также подчеркнула, что здоровое питание включает не только исключение явно вредных продуктов, но и внимание к скрытым "вредностям".

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Клетчатка (пищевы́е воло́кна) — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.