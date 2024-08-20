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Учёный назвал наиболее обогащённые витаминами грибы

Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
1:01
Здоровье

Грибы пользуются популярностью у приверженцев здорового питания благодаря низкой калорийности и высокому содержанию витаминов. Тем не менее, как сообщает Газета.Ru, некоторые разновидности грибов считаются наиболее полезными.

Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Фото: pixabay.com by 272447, PDM

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, поделился информацией о грибах, наиболее богатых витаминами. По его словам, белые грибы и вешенки занимают лидирующие позиции.

Учёный также отметил, что грибы содержат пребиотики, благотворно влияющие на кишечник человека, клетчатку, калий, медь, селен, а также витамины группы B и витамин D.

"Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D", — уточнил эксперт.

Уточнения

Пребио́тики — компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.

Клетчатка (пищевы́е воло́кна) — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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