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Врач раскрыла, возможна ли пандемия оспы обезьян

Врач Малинникова: оспа обезьян распространяется крайне медленно, чтобы спровоцировать пандемию
1:41
Здоровье

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, объяснила, насколько россиянам следует беспокоиться о возможной пандемии оспы обезьян, сравнимой по своим масштабам с недавней пандемией COVID-19, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Врач Малинникова: оспа обезьян распространяется крайне медленно, чтобы спровоцировать пандемию
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Вирусолог отметила, что текущая вспышка оспы обезьян в Европе вряд ли достигнет масштабов пандемии коронавируса. Вирус оспы обезьян передаётся медленно и требует прямого контакта с инфицированным. Кроме того, Россия подготовлена к появлению новой инфекции: "Есть фантомная память после пандемии и опасения, что, не дай бог, что-то пропустим".

"В нашей стране мы можем очень легко обнаружить эту инфекцию. Существует ПЦР-тестирование — точно такое же, как при ковиде. У нас зарегистрировано два набора реагентов для выявления этого вируса. Поэтому беспокойство тут может быть связано только с тем, что надо вовремя обратиться к врачу и выявить эту инфекцию", — отметила специалист.

Малинникова также указала, что у России есть необходимые медикаменты для защиты от этого вируса.

По словам доктора, нет вакцин с доказанной эффективностью против оспы обезьян. Однако исследования показывают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян более чем на 80%. В России имеются три вакцины против натуральной оспы, все они производятся внутри страны, что исключает необходимость их закупки за рубежом, как подытожила вирусолог.

Уточнения

Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (РМАНПО) — крупнейший федеральный центр дополнительного и послевузовского профессионального образования кадров здравоохранения Российской Федерации, а также один из ведущих лечебно-диагностических центров России. Полное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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