Врач раскрыла, возможна ли пандемия оспы обезьян

Врач Малинникова: оспа обезьян распространяется крайне медленно, чтобы спровоцировать пандемию

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, объяснила, насколько россиянам следует беспокоиться о возможной пандемии оспы обезьян, сравнимой по своим масштабам с недавней пандемией COVID-19, как сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Вирусолог отметила, что текущая вспышка оспы обезьян в Европе вряд ли достигнет масштабов пандемии коронавируса. Вирус оспы обезьян передаётся медленно и требует прямого контакта с инфицированным. Кроме того, Россия подготовлена к появлению новой инфекции: "Есть фантомная память после пандемии и опасения, что, не дай бог, что-то пропустим".

"В нашей стране мы можем очень легко обнаружить эту инфекцию. Существует ПЦР-тестирование — точно такое же, как при ковиде. У нас зарегистрировано два набора реагентов для выявления этого вируса. Поэтому беспокойство тут может быть связано только с тем, что надо вовремя обратиться к врачу и выявить эту инфекцию", — отметила специалист.

Малинникова также указала, что у России есть необходимые медикаменты для защиты от этого вируса.

По словам доктора, нет вакцин с доказанной эффективностью против оспы обезьян. Однако исследования показывают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян более чем на 80%. В России имеются три вакцины против натуральной оспы, все они производятся внутри страны, что исключает необходимость их закупки за рубежом, как подытожила вирусолог.

Уточнения

Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

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