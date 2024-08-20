Российские учёные создали препарат для лечения рака лёгких

Учёные из МФТИ испытают новый препарат от рака лёгких

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российским учёным удалось разработать заменитель препарата, предназначенного для лечения рака лёгких. О создании отечественного медицинского средства по борьбе с онкологическими заболеваниями сообщает Газета.Ru со ссылкой на МФТИ.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

По данным издания, разработкой российского препарата занимались сотрудники Института биофизики будущего МФТИ. До конца текущего года учёные проведут испытания нового средства in vitro, после чего должны стартовать доклинические и клинические исследования.

Учёные пояснили, что отечественное средство для лечения рака лёгких нацелено на поражение злокачественных клеток при минимальном воздействии на здоровые.

"Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака лёгких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас "ажиотаж" в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS", — поделился заведующий лабораторией доклинических исследований ИББ МФТИ Антон Алашеев.

На его основе уже зарегистрировано два действующих вещества: соторасиб и даграсиб. Параллельно идет разработка и других аналогов, уточнил учёный.

Уточнения

in vitro («Ин витро»; с лат. — «в стекле») — термин и методика выполнения экспериментов, когда эксперименты проводятся «в пробирке» — в искусственных условиях, вне организма или естественной среды.

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