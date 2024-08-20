Врач назвала два самых полезных для мозга гриба

Врач Тананакина рекомендует употреблять шиитаке и ежовик гребенчатый

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что потребление определенных видов грибов может улучшить память и мозговую активность. Грибы шиитаке и ежовик гребенчатый, также известный как Lion’s Mane, благоприятно влияют на когнитивные способности человека, сообщает РИАМО.

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"Эти грибы содержат питательные вещества, такие как витамины группы В, селен и другие полезные микроэлементы, которые могут оказывать благоприятное влияние на мозговую активность и помогать в улучшении памяти", — пояснила врач.

По словам медика, ежовик гребенчатый богат эринацинами и гериценонами, которые играют важную роль в росте и поддержании здоровья нейронов. Шиитаке, в свою очередь, содержит витамин D, эрготионеин и полисахариды, которые укрепляют иммунную систему, улучшают память, оказывают противовоспалительное действие и уменьшают риск возрастных когнитивных нарушений.

Уточнения

Шиитаке также сиитаке, лентинула съедобная, японский лесной гриб (лат. Lentinula edodes), — съедобный гриб, вид рода Лентинула семейства Негниючниковые (Marasmiaceae).

Ежо́вик (или ежевик) гребе́нчатый (лат. Hericium erinaceus) — гриб семейства герициевых порядка сыроежковых.