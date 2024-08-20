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Перечислены ранние симптомы рака, которые маскируются под несварение

Врач Субботин: вздутие живота может указывать на рак яичников
2:09
Здоровье

Раннее обнаружение рака яичников представляет собой значительную сложность из-за его способности имитировать симптомы других заболеваний, что часто вводит женщин в заблуждение. Например, внезапное похудение или повторяющиеся вздутия живота могут быть ошибочно приписаны проблемам с щитовидной железой или кишечником, хотя они также могут указывать на рак яичников. Об этом сообщает Газете. Ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и онколог Дмитрий Субботин.

Врач Субботин: вздутие живота может указывать на рак яичников
Фото: Freepik by benzoix, PDM

В первую очередь врач рекомендует обратить внимание на общее самочувствие. Заболевание часто начинается с ощущения тяжести и болей в нижней части живота, за которыми могут последовать вздутие и метеоризм. Однако в отличие от дисбактериоза, при раке яичников живот становится не просто вздутым, но и плотным, сопровождаясь неприятной тянущей болью.

Частые позывы к мочеиспусканию и запоры могут быть вызваны ростом опухоли в яичниках, которая сдавливает соседние органы, такие как мочевой пузырь и прямая кишка. При распространении метастазов может развиться асцит — накопление жидкости в брюшной полости. Сильная интоксикация, повторяющиеся приступы тошноты, быстрое насыщение при уменьшенном приеме пищи, общая слабость и истощение также могут сопровождать онкологическое заболевание.

Для предотвращения рака яичников или его раннего выявления важно регулярно проходить обследования органов малого таза, включая трансвагинальное ультразвуковое исследование (трУЗИ) и анализ крови на онкомаркер СА-125, подчеркнул специалист. Для более точной диагностики опухоли часто назначают магнитно-резонансную томографию (МРТ) и позитронно-эмиссионную томографию с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

"Сочетание этих методов с высокой вероятностью показывает или опровергает наличие опухоли в яичниках", — отметил врач.

Уточнения

Асцит — скопление свободной жидкости в брюшной полости. Количество её может достигать 25 л. Асцит является следствием цирроза печени — в 75 % случаев, злокачественных новообразований — в 10 % случаев, сердечной недостаточности — в 5 % случаев. В клинической картине у пациентов отмечается увеличение объёма живота и прогрессирующее нарастание веса.

Дисбактерио́з — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него. Cам по себе дисбактериоз не является болезнью, но может являться следствием какой-либо болезни или иного вмешательства.

Метаста́з — отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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