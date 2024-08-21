Лимонад вызывает проблемы с ЖКТ у людей с диспепсией

Людям с диспепсией не стоит пить лимонад

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, у которых есть диспепсия нельзя употреблять лимонад, об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Комбарова.

Фото: commons.wikimedia.org by Prasad SR, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, лимонад может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, поэтому лучше выбирать простую воду. В неё можно добавить ягоды или имбирь, обязательно учитывая при этом особенности своего организма.

Натуральный лимонад из свежих фруктов содержит много полезных витаминов и микроэлементов, однако лучше не злоупотреблять им, сообщает argumenti.ru, со ссылкой на "МК в Питере”.

Уточнения

Диспепси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, отрицающая положительный смысл слова и πέψις — пищеварение; простореч. несварение) — нарушение нормальной деятельности желудка, затруднённое и болезненное пищеварение. Синдром диспепсии определяется как ощущение боли или дискомфорта (тяжесть, переполнение, раннее насыщение) в эпигастральной (подложечной) области ближе к срединной линии.

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.