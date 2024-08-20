Стало известно, какие мозоли на ногах не нуждаются в лечении

Подолог Елена Лапатина посоветовала стельки для профилактики мозолей на ногах

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подолог Елена Лапатина раскрыла aif.ru всю правду о мозолях: отчего бывают, чем лечить и как предотвратить.

Фото: IG Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Самая частая причина мозолей на ногах — узкая и неудобная обувь. Туфли на высоком каблуке сдавливают передний отдел стопы. Ситуацию усугубляют слишком тонкая подошва и грубые швы внутри.

Ещё одной причиной могут стать особенности походки или неправильная постановка стопы при занятиях спортом, а также деформация стоп, бурсит, артрит, деформирующий остеоартроз, плоскостопие и т. п. патологии.

Если мозоль не болит — в лечении она не нуждается, достаточно устранить причину, например сменить обувь на более комфортную.

Для облегчения состояния можно попробовать специальные подкладки под мозоли из толстой и мягкой ткани с отверстием на том месте, где возникло образование.

Если мозоли часто вырастают на пальцах, используйте подкладку из войлока, резины или, как вариант, мягкого пластика под них (или между пальцами — в зависимости от локализации, есть даже специальные чехлы-напальчники).

Если причиной образования мозолей стали ортопедические нарушения, следует обратиться к специалисту — он пропишет стельки или вкладки, порекомендует более подходящую обувь.

Наконец, не стоит забывать об уходе за кожей стоп с использованием увлажняющих кремов, пемзы, ванночек и гимнастики, заключила подолог.