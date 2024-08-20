Какие заболевания можно подхватить из-за кондиционера

Кондиционер может стать источником ряда заболеваний

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова рассказала, какими болезнями можно заразиться из-за кондиционера.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

По словам эксперта, кондиционер может стать источником бактериальной, грибковой или вирусной инфекции. Риск подцепить заболевание повышается, если не проводить дезинфекцию оборудования и не менять в нём фильтр. В таких случаях в кондиционере могут "поселиться" разного рода микроорганизмы, которые при включении техники будут распространяться по помещению, передают "Вести Подмосковья”.

Так, например, можно заразиться синуситом, бактериальным менингитом или болезнью легионеров (легионеллёзом).

"Минимум раз в год перед началом жаркого сезона нужно проводить обслуживание охлаждающих систем. Только специалист путём отбора проб воздуха или смыва с поверхностей кондиционера определит наличие плесени, опасных микроорганизмов. Не следует включать кондиционер на весь день и выкручивать прохладу на максимум — оптимальный уровень +21…+23 градуса. Помещение также рекомендуется проветривать естественным образом", — сообщила Людмила Катанахова.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Основными симптомами является тяжесть в околоносовой или лобной области, боль при резких движениях головой, густые выделения из носа, повышенная температура.

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность затылочных мышц одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку.

Легионеллёз («болезнь легионеров»; др. названия — питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка, легионелла-инфекция, лихорадка форта Брэгг) — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание легионеллёзом протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.