Раскрыты неочевидные причины лишнего веса

Врач Андрей Осипов назвал приводящие к набору веса болезни

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лишний вес может быть не только результатом переедания, но и признаком некоторых болезней. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов раскрыл подробности на страницах интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Факторами, способствующими набору лишних килограммов, могут быть возраст, снижение уровня активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.

"Из эндокринных заболеваний это может быть гипотиреоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы, а также эндокринные изменения у женщин во время менопаузы", — добавил доктор.

К ожирению приводят некоторые онкологические заболевания. "Так называемый гормон продуцирующий вырабатывает повышенное количество других гормонов, которые также способствуют повышению веса. В частности, это рак яичников и рак надпочечников", — привёл пример собеседник издания.

Наконец, нарушают обмен веществ некоторые лекарства — чаще всего антидепрессанты.