Раскрыты неочевидные причины лишнего веса

Лишний вес может быть не только результатом переедания, но и признаком некоторых болезней. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов раскрыл подробности на страницах интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Факторами, способствующими набору лишних килограммов, могут быть возраст, снижение уровня активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.
"Из эндокринных заболеваний это может быть гипотиреоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы, а также эндокринные изменения у женщин во время менопаузы", — добавил доктор.
К ожирению приводят некоторые онкологические заболевания. "Так называемый гормон продуцирующий вырабатывает повышенное количество других гормонов, которые также способствуют повышению веса. В частности, это рак яичников и рак надпочечников", — привёл пример собеседник издания.
Наконец, нарушают обмен веществ некоторые лекарства — чаще всего антидепрессанты.
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