Спасти человека: расписан чёткий алгоритм помощи при подозрении на инсульт

Инсульт (инфаркт головного мозга) — состояние всегда внезапное. И чем быстрее в такой ситуации будет оказана грамотная первая помощь — тем больше шансов на выздоровление.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев разъяснил "Радио 1" чёткий алгоритм действий в случае, если кому-то рядом с вами вдруг стало плохо.
Первые часы после появления симптомов — по словам Хорошева, "сумеречная зона", — самые важные. Именно в это время решается судьба больного — умрёт он или выживет, или даже выздоровеет.
"Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4-6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить", — заключил доктор.
Ранее была опровергнута эффективность кровопускания при инсульте.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.