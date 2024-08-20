Спасти человека: расписан чёткий алгоритм помощи при подозрении на инсульт

Невролог Павел Хорошев объяснил, как помочь при подозрении на инсульт

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инсульт (инфаркт головного мозга) — состояние всегда внезапное. И чем быстрее в такой ситуации будет оказана грамотная первая помощь — тем больше шансов на выздоровление.

Фото: Freepik by peoplecreations, PDM

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев разъяснил "Радио 1" чёткий алгоритм действий в случае, если кому-то рядом с вами вдруг стало плохо.

Вызвать скорую. Уложить больного. Много случаев, когда, теряя сознание, человек падал и ещё больше травмировал мозг. Успокоить пострадавшего, расспросить о препаратах, которыми он лечится: если что-то от аритмии — пусть примет. Уточнить симптомы. Необязательно резкая слабость и потеря сознания — это инсульт, может быть и диабет, к примеру. Передать больного прибывшим медикам, рассказав им всё, что удалось узнать.

Первые часы после появления симптомов — по словам Хорошева, "сумеречная зона", — самые важные. Именно в это время решается судьба больного — умрёт он или выживет, или даже выздоровеет.

"Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4-6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить", — заключил доктор.

Ранее была опровергнута эффективность кровопускания при инсульте.