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Специалист раскрыла, кому лень может принести пользу

Психолог Анна Мухина назвала прокрастинацию подвидом лени
2:54
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вот уже четыре десятилетия 20 августа отмечается Всемирный день лени. Может, не так широко, как хотелось бы — вероятно, виновники торжества попросту ленятся праздновать эту дату.

Психолог Анна Мухина назвала прокрастинацию подвидом лени
Фото: Freepik by cookie_studio, PDM

Так ли уж вредна лень, как кажется? Pravda.Ru не поленилась и узнала об этом у Анны Мухиной, психолога и карьерного консультанта.

Лень — это отсутствие мотивации, когда у человека нет личной заинтересованности сделать что-то, объясняет она.

Несколько уже популярное ныне понятие прокрастинации. "Это скорее про то, что человек что-то откладывает — действительно то, о чём знает, что ему нужно это сделать. И, может быть, у него даже есть понимание, что лично ему это нужно сделать. Но есть какие-то причины, в силу чего, может быть, он не уверен в результате, может быть, переутомлён, у него нет ресурсов — может быть целый комплекс причин", — продолжает собеседница издания.

"Лень — это, наверное, более общее понятие. Прокрастинацию можно счесть одним из видов лени, так скажем", — резюмирует она.

С ленью не нужно бороться, уверена Мухина. "Скорее, это повод задуматься об истинных целях своей жизни", — полагает она.

"Вообще, с ленью бороться хочет не сам человек, а тот, кто рядом находится. Вы задумайтесь, разве ваше собственное состояние спокойствия, ничегонеделания вас очень сильно раздражает? Часто это про то, что "мой муж ленится" или "мой ребенок не хочет ничего делать". Это раздражает кого-то со стороны, — констатирует психолог. — А для самого человека очень часто лень — это нужная вещь. Когда он переутомлён, например, или нет ресурсов, нужно восстановиться".

"Лежит ребенок, подросток на диване, вокруг него ходит злая мама и говорит: "Ты должен собрать разбросанные шмотки". Ему лично это не надо? Нет. Ему шмотки не мешают. Они мешают его маме. Маме вообще много что мешает в этой ситуации, кроме шмоток, если задуматься, что происходит с мамой в этот момент. Если копнуть поглубже, выясняется очень много интересных вещей, не имеющих прямого отношения к разбросанным шмоткам", — приводит пример эксперт.

"Так что лень в ряде ситуаций избавляет от каких-то лишних, именно этому человеку ненужных, чуждых, может быть, заданий, целей, дел, не имеющих прямого к нему отношения. Или когда человек очень сильно переутомлён, и таким образом его психика защищает, потому что ему нужно когда-то восстанавливаться", — объясняет специалист.

По её словам, в некоторых случаях лень может быть даже рекомендована. Например, трудоголикам психологи прямо советуют научиться лениться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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