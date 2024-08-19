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Не коронавирус и не оспа обезьян: россияне назвали самое страшное заболевание

23% россиян считают рак наиболее опасным заболеванием
1:04
Здоровье

У каждого третьего жителя России есть хронические заболевания. Однако 66% участников социологического исследования, результаты которого публикует Газета.Ru, полностью довольны своим здоровьем.

23% россиян считают рак наиболее опасным заболеванием
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из данных опроса следует, что 13% взрослых россиян не довольны своим здоровьем. В три раза больше респондентов — 40% — боятся серьёзно заболеть. Это происходит на фоне возрастающей угрозы оспы обезьян.

Самым опасным недугом участники исследования считают онкологию. Рака боятся 23% россиян. Далее следует диабет — 16%. CoViD, ВИЧ и инфаркт беспокоят граждан одинаково — по 13%. Оспа обезьян в число опасных болезней пока не входит.

Кстати, тратить деньги на здоровье россияне не особо готовы. Исследование показало, что среднемесячный чек составляет три тысячи рублей. Больше 25 тысяч рублей отдают лишь 20% участников опроса.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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