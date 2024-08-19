Не коронавирус и не оспа обезьян: россияне назвали самое страшное заболевание

23% россиян считают рак наиболее опасным заболеванием

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У каждого третьего жителя России есть хронические заболевания. Однако 66% участников социологического исследования, результаты которого публикует Газета.Ru, полностью довольны своим здоровьем.

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Из данных опроса следует, что 13% взрослых россиян не довольны своим здоровьем. В три раза больше респондентов — 40% — боятся серьёзно заболеть. Это происходит на фоне возрастающей угрозы оспы обезьян.

Самым опасным недугом участники исследования считают онкологию. Рака боятся 23% россиян. Далее следует диабет — 16%. CoViD, ВИЧ и инфаркт беспокоят граждан одинаково — по 13%. Оспа обезьян в число опасных болезней пока не входит.

Кстати, тратить деньги на здоровье россияне не особо готовы. Исследование показало, что среднемесячный чек составляет три тысячи рублей. Больше 25 тысяч рублей отдают лишь 20% участников опроса.