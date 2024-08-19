Перечислены лекарства, которые не крайне опасно совмещать с курением

Врач Саламатина: никотин препятствует действию препаратов для лечения болезней сердца

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общеизвестно, что курение негативно влияет на здоровье человека. Многочисленные заболевания являются результатом постоянного потребления никотина и других вредных веществ. Не все курильщики, однако, осознают, что наносят себе двойной вред, как сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Russell Bernice, CC BY 2.0

Это связано с тем, что люди, страдающие этой зависимостью, чаще сталкиваются не только с риском заболеть, но и с трудностями в лечении. Доктор медицинских наук Людмила Саламатина убеждена, что курение снижает эффективность многих лекарственных препаратов.

"Сильнее всего никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы. Поэтому наиболее существенно его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем", — уточнила Людмила Саламатина, отметив, что часто курильщикам приходится назначать двойные дозы препаратов.

Специалист также отметила, что никотин значительно уменьшает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов и обезболивающий эффект большинства анестетиков. Помимо этого, курение усложняет действие ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме и способствует повышению уровня глюкозы в крови, что грозит снижением эффективности инсулина в уменьшении уровня сахара в крови. Негативное влияние никотина распространяется также на антидепрессанты, миорелаксанты и бронхолитики.

Особенно вредно курение сказывается на эффективности противозачаточных средств, подчеркнула врач. Сочетание их с никотином увеличивает риск образования тромбов и инсультов в 20 раз, предупредила медик.