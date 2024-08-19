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Врач раскрыла, сколько грибов можно съедать в неделю

Врач Мещерякова: недельная норма потребления грибов — дважды по 150 граммов
1:14
Здоровье

Грибы занимают почётное место среди продуктов, предпочитаемых приверженцами здорового питания. Они отличаются низким содержанием калорий, углеводов и жиров, но при этом обладают высокой концентрацией различных витаминов и необходимых минералов, как сообщает Газета.Ru.

Врач Мещерякова: недельная норма потребления грибов — дважды по 150 граммов
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Тем не менее, важно помнить, что чрезмерное потребление может негативно отразиться на состоянии здоровья. Диетолог Татьяна Мещерякова советует контролировать количество употребляемых грибов — не более 300 граммов за неделю, и распределять их равномерно между приёмами пищи.

"Так, для взрослого человека рекомендовано употреблять до 100-150 граммов грибов до двух раз в неделю в случае отсутствия ограничений, связанных с состоянием здоровья", — отметила врач.

Специалист также подчеркнула, что грибы детям младше двух лет лучше не давать, а в возрасте от трёх до пяти лет дневная норма не должна превышать 50 граммов в неделю. Она настоятельно рекомендует использовать только фермерские продукты для детского питания, чтобы минимизировать возможность токсического отравления.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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