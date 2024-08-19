Стоматолог раскрыла, какие зубные пасты крайне вредны для полости рта

Правила здорового образа жизни включают регулярную чистку зубов, но не все осведомлены о том, что неправильный выбор зубной пасты может иметь негативные последствия. Об этом рассказала стоматолог Алина Дмитрова.
Она отметила, что хлоргексидин, присутствующий в некоторых зубных пастах, может вызывать дисбактериоз. Это означает, что при длительном использовании могут погибнуть как вредные, так и полезные бактерии, которые важны для иммунитета полости рта.
"Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени — обычно это две недели, не больше", — предостерегла врач.
Как сообщает Газета.Ru, эксперт также упомянула, что различные красители, ароматизаторы и другие добавки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Стоматолог рекомендовала внимательно отслеживать свои ощущения при первом использовании новой зубной пасты или выбирать её вместе с профессионалами.
Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas).
Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.
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