Стоматолог раскрыла, какие зубные пасты крайне вредны для полости рта

Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах способен спровоцировать дисбактериоз

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правила здорового образа жизни включают регулярную чистку зубов, но не все осведомлены о том, что неправильный выбор зубной пасты может иметь негативные последствия. Об этом рассказала стоматолог Алина Дмитрова.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Она отметила, что хлоргексидин, присутствующий в некоторых зубных пастах, может вызывать дисбактериоз. Это означает, что при длительном использовании могут погибнуть как вредные, так и полезные бактерии, которые важны для иммунитета полости рта.

"Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени — обычно это две недели, не больше", — предостерегла врач.

Как сообщает Газета.Ru, эксперт также упомянула, что различные красители, ароматизаторы и другие добавки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Стоматолог рекомендовала внимательно отслеживать свои ощущения при первом использовании новой зубной пасты или выбирать её вместе с профессионалами.

Уточнения

Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas).

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.