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Стоматолог раскрыла, какие зубные пасты крайне вредны для полости рта

Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах способен спровоцировать дисбактериоз
1:06
Здоровье

Правила здорового образа жизни включают регулярную чистку зубов, но не все осведомлены о том, что неправильный выбор зубной пасты может иметь негативные последствия. Об этом рассказала стоматолог Алина Дмитрова.

Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах способен спровоцировать дисбактериоз
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Она отметила, что хлоргексидин, присутствующий в некоторых зубных пастах, может вызывать дисбактериоз. Это означает, что при длительном использовании могут погибнуть как вредные, так и полезные бактерии, которые важны для иммунитета полости рта.

"Поэтому использование таких паст следует рассматривать именно как терапию, которую прописывает врач на строго ограниченный период времени — обычно это две недели, не больше", — предостерегла врач.

Как сообщает Газета.Ru, эксперт также упомянула, что различные красители, ароматизаторы и другие добавки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Стоматолог рекомендовала внимательно отслеживать свои ощущения при первом использовании новой зубной пасты или выбирать её вместе с профессионалами.

Уточнения

Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas).

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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