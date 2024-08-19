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Врач оценила распространившийся в соцсетях способ лечения инсульта от "китайского профессора"

Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
1:11
Здоровье

Кровопускание не поможет при инсульте, пишет в понедельник newsnn.ru.

Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Фото: Freepik by freepik, PDM

ВКонтакте распространяется информация об "удивительном и нетрадиционном способе спасения от инсульта". Некий "китайский профессор" советует держать под рукой иглу, чтобы в случае инсульта сделать больному кровопускание.

Совместно с "Лапша Медиа" издание оценило эти рекомендации.

Способ не только не эффективный, но и опасный, прокомментировала профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ПСПбГМУ Елена Мельникова.

"Самое главное, что нужно делать в такой ситуации — как можно быстрее доставить пострадавшего в стационар, где есть неврологическое отделение для лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Сейчас есть эффективные методы, которые позволяют вылечить больного или уменьшить степень инвалидизации", — пояснила она.

Инсульт бывает геморрагическим — когда закупоривается сосуд. Его лечат тромболизисом — кроверазжижающими препаратами. И если пациент истыкан, он будет истекать кровью, "страшнее фильмов ужасов", добавила профессор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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