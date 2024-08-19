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Учёные нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона без врача

Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
0:52
Здоровье

Болезнь Паркинсона — одно из самых серьёзных дегенеративных заболеваний, характерных для пожилых людей. Учёные по всему миру активно занимаются изучением этой проблемы. Американские исследователи разработали метод, позволяющий диагностировать болезнь без необходимости посещения врача, о чём сообщает журнал Parkinsonism & Related Disorders.

Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Новый метод основан на использовании искусственного интеллекта. Система была обучена выявлять ранние стадии болезни Паркинсона. Результаты исследований показали высокую точность этого подхода, достигающую 86%.

В частности, американские учёные выяснили, что на ранних стадиях болезнь Паркинсона развивается асимметрично, что проявляется в неодинаковом поражении разных половин тела.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Медицинская диагностика — заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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