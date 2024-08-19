Учёные нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона без врача

Болезнь Паркинсона — одно из самых серьёзных дегенеративных заболеваний, характерных для пожилых людей. Учёные по всему миру активно занимаются изучением этой проблемы. Американские исследователи разработали метод, позволяющий диагностировать болезнь без необходимости посещения врача, о чём сообщает журнал Parkinsonism & Related Disorders.
Новый метод основан на использовании искусственного интеллекта. Система была обучена выявлять ранние стадии болезни Паркинсона. Результаты исследований показали высокую точность этого подхода, достигающую 86%.
В частности, американские учёные выяснили, что на ранних стадиях болезнь Паркинсона развивается асимметрично, что проявляется в неодинаковом поражении разных половин тела.
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