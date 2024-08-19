Врач оценила последствия намеренных щелчков суставами

Намеренное щёлканье суставами не приведёт к их заболеваниям, заверила врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.
"Распространено мнение, что намеренно хрустеть суставами опасно, потому что это может вызывать различные заболевания опорно-двигательного аппарата, например артрит и остеоартроз. Однако исследования не выявили связи между хрустом в суставах и частотой возникновения этих заболеваний", — пояснила она URA.RU.
Только позвоночником лучше не хрустеть — это может спровоцировать мышечный спазм с болевыми ощущениями, предостерегла специалист.
Лучший способ выявить проблемы с суставами — плановый осмотр в больнице, а профилактика состоит в том, чтобы избегать нагрузки в неудобных позах и действий, вызывающих боль или дискомфорт.
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.