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Врач оценила последствия намеренных щелчков суставами

Врач ЛФК Римма Данилова опровергла вред щёлканья суставами
0:53
Здоровье

Намеренное щёлканье суставами не приведёт к их заболеваниям, заверила врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

Врач ЛФК Римма Данилова опровергла вред щёлканья суставами
Фото: Flickr by Jaysin Trevino, CC BY 2.0

"Распространено мнение, что намеренно хрустеть суставами опасно, потому что это может вызывать различные заболевания опорно-двигательного аппарата, например артрит и остеоартроз. Однако исследования не выявили связи между хрустом в суставах и частотой возникновения этих заболеваний", — пояснила она URA.RU.

Только позвоночником лучше не хрустеть — это может спровоцировать мышечный спазм с болевыми ощущениями, предостерегла специалист.

Лучший способ выявить проблемы с суставами — плановый осмотр в больнице, а профилактика состоит в том, чтобы избегать нагрузки в неудобных позах и действий, вызывающих боль или дискомфорт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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