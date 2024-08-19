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Агроном опроверг миф о пользе невзрачных яблок из своего сада в сравнении с привлекательного вида магазинными

Агроном Седов: уверенным можно быть только в собственноручно выращенных яблоках
3:15
Здоровье » Здоровье и профилактика

Принято считать, что чем хуже выглядит яблоко, тем больше в нём пользы: мол, магазинные как с картинки — сплошная химия, а из бабушкиного сада, с паршой и невзрачные — полны витаминов. Учёный-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов опроверг этот предрассудок.

Агроном Седов: уверенным можно быть только в собственноручно выращенных яблоках
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

"Это не так. Каждый сорт обладает определённым биохимическим составом. Есть сорта высоковитаминные, есть сорта низковитаминные. Общая тенденция содержания биологически активных и полезных веществ снижается, ещё по сорту может изменяться в зависимости от зоны выращивания — она снижается с севера на юг. Чем севернее, получается, если для сорта оптимальные условия, то у него содержание биологически активных веществ высокое", — рассказал он "Правде.Ру".

Промышленное садоводство подразумевает обработку яблонь препаратами против вредителей и внесение минеральных удобрений, признал собеседник издания. "Сейчас применяется достаточно много химических обработок — от 15 до 25 обработок в саду. Необязательно там чистая химия — иногда биопрепараты. Но факт в том, что это всё делается регулярно, системно, в технологию включено", — пояснил он.

"В своём саду это делается, может быть, не так часто, но непонятно как, в зависимости от того, как хозяин смог, какой препарат нашёл. Не факт, что купил у бабушки яблоки, все в парше, и они будут без химии. Не факт, что эта бабушка не обрабатывала, веником не брызгала на эти растения в бешеной концентрации, потому что у неё нет нужных средств защиты и что там меньше. Кто может гарантировать? Да никто", — заметил Седов.

"Если человек в своём саду — по крайней мере, он знает, сколько он сделал обработок, когда сделал эти обработки. Потому что существует период ожидания после последней обработки — через сколько времени можно употреблять продукцию", — добавил он.

Нетоварный вид плодов вовсе не гарантирует их пользу или безопасность.

"Потемнение может быть связано с тем, что яблоко просто не дозрело, — оно быстро окисляется, вот и темнеет. А плодожорка говорит о том, что много её. И просто не смогли защитить плоды от неё. Больше ни о чём это не говорит", — подчеркнул специалист.

Таким образом, он опроверг бытующие среди обывателей представления: "Типа не покупайте магазинные, потому что они содержат много химии. Но так же много химии может содержать и яблоко с рынка, даже со своего сада, если человек безграмотно применял средства защиты. Ни о чём не говорит абсолютно".

"А по сортам разница достаточно большая. Есть сорта поливитаминные орловской селекции, сорт "Викор" брянской селекции, которые много содержат биологически активных веществ. Но когда мы едим, мы мало думаем, сколько там пользы. Мы просто едим, потому что нам нравятся яблоки, они вкусные", — заключил учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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