Раскрыто, от чего на самом деле зависит польза яблок и как её определить

Яблоки из своего сада полезнее магазинных, уверен агроном Николай Зайцев

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Яблоки из своего сада полезнее магазинных, уверен агроном-плодоовощевод Николай Зайцев. Он аргументировал "Правде.Ру" эту точку зрения.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"У себя на участке вы не будете делать 12 обработок за сезон. Соответственно, химии там будет меньше. Хотя бы по этой причине яблочки будут полезнее. Одна из причин. Вторая причина — невзрачные яблочки, стало быть, у них жизнь была достаточно тяжёлая. Чем тяжелее у плодового растения жизнь, тем больше оно накапливает биологически активных веществ, чтобы жизнь себе облегчить или улучшить, защититься от болезней, вредителей. Идёт накопление витаминов, биологически активных веществ", — объяснил собеседник издания.

"Если яблочко магазинное красивое — оно находится в идеальных условиях практически, у него всё есть: питание, свет, вода. Всё у него есть, и всё — в достаточном количестве. Чтобы получить хороший урожай, конечно, агроном будет за этим следить. А у своего яблочка часто за деревом не так хорошо следят, как в промышленном саду, соответственно, жизнь у него сильно тяжелее — отсутствие должной обрезки, отсутствие подкормок, отсутствие обработки от вредителей, от болезней. И это ухудшает немножечко жизнь. И чем хуже жизнь у дерева, да и у любого растения, тем больше оно накапливает биологически активных веществ", — добавил он.

По непривлекательному внешнему виду плодов — потемнению, червоточинам — можно судить об их пользе, заметил эксперт.

"Если там есть пятнышки парши, допустим, есть какие-то червоточинки, следы повреждения кем-то, кто его ел, — скорее всего, это яблочко мало обрабатывали, и, соответственно, оно более полезно, чем то, которое обрабатывали 12-15 раз за сезон", — заключил он.

Ранее гастроэнтеролог посоветовала малину с червячками — она не только безопасна, но даже полезнее: белки.