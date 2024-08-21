Врач рассказал, каким должен быть идеальный для здоровья ужин

Врач посоветовал есть на ночь ягоды, фрукты и орехи, не перегружая ужин жирами

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт в области снижения веса Павел Исанбаев рекомендует употреблять на ужин определённые продукты незадолго до сна.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Эксперт советует начинать подбор оптимального ужина с порции размером примерно в одну или две ладони, есть медленно и корректировать размер порции в большую или меньшую сторону в зависимости от ощущений во время засыпания и утром.

Исанбаев подчёркивает важность состава ужина.

"Ключевую роль играет состав ужина. Не перегружайте его жирами. Добавьте белка для длительной сытости и восстановления. Используйте ягоды, фрукты и те же орехи как источник триптофана, мелатонина, серотонина и магния. Эти вещества облегчают засыпание и делают сон глубже", — сказал Исанбаев в беседе с РИА Новости.

Также он советует использовать ягоды, фрукты и орехи, такие как ананас, апельсин, банан, вишня, миндаль и грецкий орех, которые способствуют повышению уровня мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, аппетит и эмоциональное состояние. Кешью, фисташки и тыквенные семечки содержат триптофан и магний.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.