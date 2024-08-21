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Нутрициолог объяснила, почему говяжья печень смертельно опасна для курильщиков "со стажем"

Нутрициолог рассказала, что говяжью печень опасно включать в рацион заядлым курильщикам
1:24
Здоровье

Печень является полезным продуктом благодаря содержанию множества витаминов и минералов. Однако витамин А, содержащийся в печени, может представлять опасность для заядлых курильщиков, так как повышает риск развития рака лёгких. Об этом сообщила нутрициолог Мария Шкап в разговоре с РИА Новости.

Нутрициолог рассказала, что говяжью печень опасно включать в рацион заядлым курильщикам
Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Чтобы витамин А мог безопасно усваиваться организмом, курильщикам следует отказаться от этой привычки и подождать минимум 10 лет. Только после этого негативные последствия курения уменьшатся.

"С момента, как человек бросил курить, должно пройти не менее десяти лет, чтобы эти последствия нивелировались и организм мог усваивать витамин A. Курильщикам этот витамин противопоказан абсолютно, поэтому злоупотреблять этим продуктом не рекомендую", — объяснила Мария Шкап.

Важно отметить, что витамин А в больших количествах также вреден для беременных женщин и людей с повышенным уровнем меди в организме.

Хотя миф о том, что печень накапливает токсины, не подтверждён научными исследованиями, некоторые люди предпочитают заменять говяжью печень на кроличью или баранью. В целом, печень остаётся ценным источником питательных веществ, и её употребление не рекомендуется полностью исключать при отсутствии противопоказаний.

Уточнения

Печень по-строгановски — блюдо русской кухни, изготовляемое из говяжьей, телячьей или, значительно реже, свиной или бараньей печени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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