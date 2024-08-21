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Биохимик объяснила, почему арбуз нельзя доедать до корки

Биохимик рассказала, что нитраты у арбуза накапливаются возле кожуры
1:08
Здоровье

Арбуз может стать опасным продуктом, если употреблять его неправильно. И это при том, что эта ягода обладает множеством полезных свойств. Если у человека нет противопоказаний, арбуз поможет восполнить водный баланс и насытить организм витаминами и минералами.

Биохимик рассказала, что нитраты у арбуза накапливаются возле кожуры
Фото: freepik.com

К сожалению, недобросовестные фермеры часто используют нитраты для ускорения роста и увеличения урожая. В результате арбуз теряет свою пользу.

Биохимик и нутрициолог Елена Дзюбак рассказала изданию "Столица 58", что у качественного арбуза должны быть светлые прожилки в мякоти, без жёлтых и фиолетовых вкраплений. Полоски на кожуре должны быть чёткими, а солнечное пятно на боку арбуза — заметным.

Большая часть нитратов скапливается возле кожуры, поэтому не рекомендуется есть арбуз до конца. Лучше ограничиться серединой плода, особенно детям.

Елена Дзюбак также отметила, что даже качественный арбуз следует употреблять умеренно — не более 200-300 граммов в день.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») — соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3−.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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