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Ешьте смело малину с червяками — она богаче белками

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух разрешила есть малину с личинками
0:52
Здоровье » Здоровье и профилактика

Червяки в малине абсолютно безопасны и даже полезны — потому что это белок, сообщила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух разрешила есть малину с личинками
Фото: Pixabay by vinnysimard, PDM

Это личинки малинного жука, объяснила она Life.ru. Они не ядовиты, не переносят никаких болезней, а их наличие в покупной ягоде даже говорит об отсутствии следов пестицидов.

"Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счёт. Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить её вместе с ними", — посоветовала специалист.

Ранее выяснилось, помогает ли малиновое варенье от простуды.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Личи́нка — фаза жизненного цикла ряда животных.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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