Ешьте смело малину с червяками — она богаче белками

Червяки в малине абсолютно безопасны и даже полезны — потому что это белок, сообщила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
Это личинки малинного жука, объяснила она Life.ru. Они не ядовиты, не переносят никаких болезней, а их наличие в покупной ягоде даже говорит об отсутствии следов пестицидов.
"Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций на этот счёт. Если такая "приправа" смущает едока, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, и слить её вместе с ними", — посоветовала специалист.
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Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Личи́нка — фаза жизненного цикла ряда животных.
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