Раскрыт главный секрет здоровья спины при сидячей работе, и он очень простой

Врач ЛФК посоветовал подушку под зад для работы за компьютером

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ни в коем случае нельзя долго сидеть в одной позе, даже если она правильная, предупредил врач лечебной физкультуры Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой Лев Семёнов. Он дал РИАМО некоторые советы для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Самая главная рекомендация очень проста: надо обязательно менять положение тела каждые 5-10 минут.

Кресло должно быть твёрдым, с вогнутой спинкой и регулировкой высоты. "Отрегулируйте его так, чтобы ноги полностью стояли на полу, а колени находились на одном уровне с бёдрами. При правильной настройке ваши ноги окажутся согнутыми под углом в 90 градусов", — пояснил специалист.

Если нельзя отрегулировать высоту, можно использовать подушку под ягодицы, посоветовал он.

"И не стоит сидеть на краю. Сядьте глубоко в кресло, чтобы ягодицы и бёдра располагались на сиденье ровно", — заключил эксперт.