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Раскрыт главный секрет здоровья спины при сидячей работе, и он очень простой

Врач ЛФК посоветовал подушку под зад для работы за компьютером
1:03
Здоровье

Ни в коем случае нельзя долго сидеть в одной позе, даже если она правильная, предупредил врач лечебной физкультуры Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой Лев Семёнов. Он дал РИАМО некоторые советы для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

Врач ЛФК посоветовал подушку под зад для работы за компьютером
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Самая главная рекомендация очень проста: надо обязательно менять положение тела каждые 5-10 минут.

Кресло должно быть твёрдым, с вогнутой спинкой и регулировкой высоты. "Отрегулируйте его так, чтобы ноги полностью стояли на полу, а колени находились на одном уровне с бёдрами. При правильной настройке ваши ноги окажутся согнутыми под углом в 90 градусов", — пояснил специалист.

Если нельзя отрегулировать высоту, можно использовать подушку под ягодицы, посоветовал он.

"И не стоит сидеть на краю. Сядьте глубоко в кресло, чтобы ягодицы и бёдра располагались на сиденье ровно", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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