Учёные оценили замену антибиотиков клюквой при инфекциях мочевыводящих путей

Клюква оказалась эффективной в лечении инфекций мочевыводящих путей

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Австралии и Финляндии исследовали клюкву в качестве лекарства от инфекций мочевыводящих путей (ИМП). О результатах метаанализа сообщил врач, научный журналист Алексей Водовозов.

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Объём данных был небольшим — чуть более 3 тысяч участников, причём в основном женщины, а сами исследования — неудовлетворительного качества.

Результаты, тем не менее, обнадёживающие. Клюквенный сок снизил частоту ИМП на 54% по сравнению с отсутствием лечения, и на 27% по сравнению с плацебо. Кроме того, на 49% снизилась потребность больных, употреблявших клюкву, в лечении антибиотиками.

Остаётся дождаться дополнительных исследований клюквы, в том числе в разных её формах, в том числе в виде БАД в таблетках, заключил врач.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. == Литература == Клюква // Кварнер — Конгур. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 12). Клюква // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Губанов И. А. 1009. Oxycoccus palustris Pers. (O. quadripetalus Gilib., Vaccinium oxycoccos L.) — Клюква болотная // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2004. — Т. 3 : Покрытосеменные (двудольные: спайнолепестные). — С. 23. — 520 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87317-163-7.

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.